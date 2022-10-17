Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Фестивальная улица, 15к1 Карта всех событий

Рабочий погиб, упав в шахту лифта на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в понедельник, 17 октября.

По данным «ВМ», инцидент произошел в доме 15 на улице Фестивальной.

По предварительной информации, по данному адресу идет стройка. Рабочий упал в шахту вместе с лифтом и скончался на месте.

Похожий инцидент произошел в ночь на 17 октября. Тело молодого человека извлекли из шахты лифта. Позже выяснилось, что погибший — 18-летнний житель Смоленской области. Подробности инцидента уточняются.