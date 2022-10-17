Тело погибшего мужчины извлекли из шахты лифта на Свободном проспекте в Москве

Фото: СК РФ

В многоэтажном доме на Свободном проспекте на востоке Москвы в воскресенье, 16 октября, было обнаружено тело мужчины в шахте лифта.

В столичной прокуратуре уточнили, что он самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в место с повышенной опасностью. В этот момент лифт начал движение вниз. От полученных травм мужчина скончался. В настоящее время личность погибшего устанавливают следователи.

В ночь на понедельник, 17 октября, тело мужчины было извлечено из шахты. Прокуратура Москвы устанавливает все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, на месте работают криминалисты и следователи столичного Следственного комитета. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, пишет газета «Известия».

Накануне старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова рассказала «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего мальчика в Восточном административном округе. Следователи допрашивают свидетелей, родственников и знакомых подростка, а также изучают записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения погибшего.