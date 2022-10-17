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В Совбезе анонсировали принятие мер для противодействия подрывной работе Запада

Александр Афонин
Политика
В Совбезе анонсировали принятие мер для противодействия подрывной работе Запада
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Власти России примут ряд стратегических документов, которые позволят оказать противодействие подрывной работе стран Запада. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза Олег Храмов в понедельник, 17 октября.

— Требуется концентрация усилий на выстраивании всей совокупности системной работы, чему будет способствовать утверждение документов стратегического планирования, — сказал чиновник.

Так, Храмов отнес к ним основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам замсекретаря, в распоряжении ведомства находится информация, согласно которой США и их союзники готовы применить новые меры для разложения российского общества.

Для реализации плана Запад пытается создать пятую колонну, где будут объединены представители оппозиции, цитирует Храмова РГ.

До этого газета The Washington Post сообщила, что идеи российского президента Владимира Путина все чаще находят отклик в умах политиков и жителей западных государств. В одном государстве вслед за другим распространяются идеи о том, что там необходимы сильные лидеры, которые способны достичь цели.

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