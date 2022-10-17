В ФНЛ допустили присоединение к лиге клубов из Крыма в следующем сезоне

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Футбольные клубы, базирующиеся на полуострове Крым, могут уже в следующем сезоне принять участие в матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России. Об этом сообщил президент лиги Наиль Измайлов в понедельник, 17 октября.

— Попробуем сделать это максимально быстро. Если все будет хорошо, следующий сезон начнем вместе. Упирается в документы, приведение в порядок регламентов (технического и финансового), в порядок определения статуса игроков. Влияет и взаимодействие с УЕФА. Это достаточно острый момент, тонкий, который нужно грамотно пройти, — сказал он в эфире «Матч ТВ».

ФНЛ входит в структуру Российского футбольного союза и отвечает за проведение второго и третьего по рангу футбольных дивизионов страны (ФНЛ-1 и ФНЛ-2 — идут после РПЛ).

Этим летом заместитель министра спорта России Одес Байсултанов предложил организовать единый чемпионат по футболу для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Это лишь одна из мер, которые предпринимаются для поддержания спорта в регионах. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о достижениях и победах спортсменов из Донбасса.