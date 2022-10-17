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Психолог объяснила, почему проверять телефон и соцсети ребенка опасно

Георгий Соланович
Общество
Психолог объяснила, почему проверять телефон и соцсети ребенка опасно
Фото: depositphotos

Родители часто проверяют телефоны и социальные сети ребенка, однако это нарушает его пространственные границы, чего допускать нельзя. Об этом сообщила психолог Екатерина Алексеева.

По ее словам, к нарушению пространственных границ также относится вход в комнату ребенка без стука. Если родители будут делать это постоянно, то их дети могут перестать воспринимать себя как уважаемую личность и не научатся говорить «нет».

— Как правило, это ведет к непониманию своих эмоций, неумению ими управлять. Такие дети не умеют говорить «нет», часто ввязываются в негативные истории, потому что, например, не смогли отказать и «пошли за компанию», не имея никакого дурного умысла, — подчеркнула Алексеева.

При этом, добавила психолог, ребенок воспринимает любое нарушение своих границ как насилие, даже если дает на это нарушение свое согласие. В качестве защиты у подростка возникает агрессия, что может отдалить его от родителей, передает «Газета.Ru».

Сепарация в психологии — это процесс отделения ребенка от родителей, когда он постепенно становится самостоятельным и независимым человеком. При этом его отношения с родителями из иерархических, в которых он занимает подчиненное положение, переходят в равноправные отношения взрослых со взрослым. О важности этого процесса рассказала «Вечерней Москве» врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.

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