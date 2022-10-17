Трех сотрудников «Синергии» арестовали по делу о фиктивных справках

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Руководство университета «Синергия» вместе с правоохранителями выявило шестерых человек, воспользовавшихся услугами мошенников и получивших фиктивные справки об отсрочке от призыва по частичной мобилизации. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе вуза в понедельник, 17 октября.

Данные этих людей были переданы в военкоматы, а также сотрудникам правоохранительных органов для принятия процессуального решения. Кроме того, в результате разыскных мероприятий были установлены три сотрудника приемной комиссии, в кабинетах которых нашли бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры.

Мошенническая схема заключалась в предоставлении документов об освобождении от воинской службы, выдававшихся на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих вузов. На данный момент работникам приемной комиссии инкриминируют совершение преступления по статье УК «Мошенничество».

Они задержаны Хорошевским районным судом. В качестве меры пресечения на время следствия Григория Чмелева и Дмитрия Кухерева отправили под домашний арест, а Андрея Забавина заключили под стражу в СИЗО.

Ректор университета «Синергия» Артем Васильев заявил, что руководство вуза будет продолжать оказывать всестороннюю помощь правоохранительным органам в расследовании.

14 октября стало известно, что прокуратура Москвы совместно с ГУ МВД России по столице проводит проверку по факту выявления свыше 800 фактов фиктивного приема в университет «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации.