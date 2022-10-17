«Ряд противопоказаний»: уролог рассказал, кому опасно принимать средства для потенции

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Траты россиян на препараты для повышения потенции с июля по сентябрь 2022 года выросли на 75 процентов, следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Врач-уролог Алексей Дроздов рассказал «Вечерней Москве» о последствиях бесконтрольного приема подобных средств.

Уролог отметил, что препараты для потенции можно принимать только после полного медицинского обследования и по назначению врача.

— Нарушение эректильной функции часто встречается у мужчин после определенного возраста. В наше время многие уже не боятся обращаться к специалистам с этой проблемой. Только грамотный врач может провести правильную диагностику и назначить нужные препараты для потенции. Я не рекомендую подбирать их самостоятельно, — подчеркнул Дроздов.

Специалист предупредил, что современные препараты для потенции имеют ряд противопоказаний.

— Современные препараты для потенции проходят ряд исследований и проверок перед тем, как выходят в продажу. Безусловно, — говорит эксперт, — существует ряд противопоказаний. Например, стенокардия и сердечная недостаточность. Мужчинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть предельно осторожными с этими лекарственными средствами.

Уролог заверил, что препараты для потенции можно принимать не чаще одного раза в сутки. При правильном приеме, они не вызовут негативного влияния на здоровье мужчины. Однако передозировка может сопровождаться сильными головными болями и головокружением.

— Препараты для потенции не вызывают привыкания или негативных побочных эффектов, если их принимать строго по инструкции. Нельзя злоупотреблять этими препаратами. Их можно принимать не чаще раза в день. Если мужчина будет соблюдать все эти правила, то никаких вредных последствий для здоровья у него не будет, — заключил Дроздов.