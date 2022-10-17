Психолог Костюк назвала лучший способ поведения в падающем лифте

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Психолог Елена Костюк, специализирующаяся на помощи в чрезвычайных ситуациях, рассказала, что делать, если вы оказались внутри падающего лифта.

По словам специалиста, существуют рекомендации по поводу того, что нужно прыгать вверх за долю секунды до удара для снижения его скорости. Однако данный способ практически невозможно воплотить в реальность, считает психолог.

Скорее всего, человек ударится головой о потолок, усугубив свои травмы, пояснила она. Эксперт также опровергла еще один популярный совет, суть которого заключается в сгибании коленей для амортизации при ударе, как делают это парашютисты.

— Эффективность этого подхода на высоких скоростях остается неясной, и исследования показывают, что вы, скорее всего, подвергнете свои колени и ноги большему риску травм на низких скоростях, — отметила специалист.

Лечь на спину, закрыть лицо и голову, чтобы снизить силу столкновения и распределить удар по всему телу, — это также не является эффективным способом, по мнению эксперта.

Костюк уточнила, что в таком случае все жизненно важные органы, вероятно, получат урон. Однако она добавила, что это может быть статистически лучшим вариантом для снижения травматизма при более коротком падении.

Использовать эти знания на практике вряд ли когда-нибудь придется, ведь современные лифты максимально безопасны и оборудованы защитой от падений, передает «Газета.ru».

До этого инженер-физик, электромеханик Алексей Золотарев рассказал «Вечерней Москве», как выжить в падающем лифте и получить минимальное количество травм.

По словам специалиста, лучше во время срыва кабины лечь на пол, чтобы сила удара была распределена по всему телу. Это позволит избежать тяжелых повреждений.