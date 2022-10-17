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В Госдуме предложили предоставить добровольцам отсрочку от мобилизации

Георгий Соланович
Политика
В Госдуме предложили предоставить добровольцам отсрочку от мобилизации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Участники добровольческих формирований получат отсрочку от мобилизации в период призыва, в военное время и при операциях армии за пределами России.

Данные поправки внесли в Госдуму спикер нижней палаты Вячеслав Володин, а также члены комитета по обороне и его глава Андрей Картаполов. Изменения вносятся в статью 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Отсрочка добровольцам также полагается при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций. Кроме того, добровольцы, согласно поправкам, получают право на бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном и водном транспорте в рамках установленных Минобороны случаев, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что проходить специальную военную подготовку должны все мобилизованные граждане. Он также добавил, что первичная подготовка должна длиться от 5 до 10 дней.

Глава государства уточнил, что в зависимости от военно-учетной специальности мобилизованные поступают уже в боевые части, где стартует второй этап подготовки, который рассчитан на срок от 5 до 15 дней.

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