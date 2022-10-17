Мосжилинспекция помогла жителю Отрадного нормализовать температуру горячей воды

Фото: shutterstock

Россия, Москва, улица Бестужевых, 13 Карта всех событий

Специалисты Мосжилинспекции помогли нормализовать температуру горячего водоснабжения жителю дома 13 по улице Бестужевых, который пожаловался на некачественно оказанную услугу. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам москвича, около месяца на его кухне текла еле теплая вода вместо горячей. Он неоднократно обращался к управляющей организации, однако заявки оставались без ответа.

По требованию инспекторов управляющая организация обследовала систему горячего водоснабжения и устранила причину нарушения качества услуги. Специалисты произвели замену запорной арматуры в подвале дома, что позволило восстановить температуру воды до стандартных 62 градусов.

— По санитарно-эпидемиологическим нормам температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60 градусов и не выше плюс 75 градусов. При этом указанный температурный диапазон должен сохраняться вне зависимости от времени суток, — заключили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что житель района Фили-Давыдково по требованию Мосжилинспекции исправил ошибки самовольной перепланировки. Он демонтировал на газифицированной кухне дверь, объединив помещение с жилой зоной.