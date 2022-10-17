Германия ужесточила визовые требования для российских граждан

Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти Германии в очередной раз усложнили визовые правила для россиян — теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах-участницах Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе визового центра VisaMetric.

При подаче заявки на визу человек должен подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.

— Документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца, — сообщается на сайте визового центра.

До этого сообщалось, что Чехия с 25 октября запретит въезд россиянам, в паспортах которых проставлены туристические шенгенские визы.

На неформальной встрече в Праге 1 сентября главы МИД стран ЕС договорились о приостановке действия соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом.

Таким образом, получение документов станет более длительным, дорогим и сложным. «Вечерняя Москва» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.