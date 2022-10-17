Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Германия ужесточила визовые требования для российских граждан

Евгений Жуков
В мире
Германия ужесточила визовые требования для российских граждан
Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти Германии в очередной раз усложнили визовые правила для россиян — теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах-участницах Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе визового центра VisaMetric.

При подаче заявки на визу человек должен подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.

— Документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца, — сообщается на сайте визового центра.

До этого сообщалось, что Чехия с 25 октября запретит въезд россиянам, в паспортах которых проставлены туристические шенгенские визы.

На неформальной встрече в Праге 1 сентября главы МИД стран ЕС договорились о приостановке действия соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом.

Таким образом, получение документов станет более длительным, дорогим и сложным. «Вечерняя Москва» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.

Евросоюз (ЕС) Россия Германия Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте