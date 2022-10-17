Умер академик РАН Ашот Саркисов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Академик Российской академии наук, ученый-ядерщик, один из создателей российского атомного военного флота Ашот Саркисов скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН) в понедельник, 17 октября.

— Ашот Аракелович скончался на 99-м году жизни. Сердце академика-адмирала не выдержало под утро 17 октября. Это невосполнимая утрата для мировой и российской научной общественности, — передает сообщение ТАСС.

Саркисов родился 30 января 1924 года в Ташкенте. Участвовал в Великой Отечественной войне, а после этого окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета.

Исследования ученого помогли создать новый бесшумный энергоисточник — термоэлектрический генератор. Кроме того, его работы использовались при проектировании нескольких поколений советских и российских атомных ледоколов и плавучих атомных станций.