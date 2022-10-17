Подачу газа из России в Армению приостановят 18–19 октября из-за ремонта

Фото: shutterstock

Подача природного газа из России в Армению будет приостановлена 18–19 октября в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье». Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе ЗАО «Газпром Армения».

— В указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов, — говорится на сайте компании.

5 октября стало известно, что итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок российского газа от Газпрома через территорию Австрии. В свою очередь представители российской стороны заявили, что удалось найти решение касательно поставок через Австрию.

12 октября глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия достигла окончательной договоренности с Газпромом об отсрочке платежей за газ.

В ходе переговоров стороны пришли к соглашению с условиями, что российский газ будет гарантированно поставляться в Венгрию через газопровод «Турецкий поток» и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы.

Сийярто резюмировал, что в ближайший период газ будет поступать в Венгрию ежедневно и ограничений на его использование не будет.