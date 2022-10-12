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Венгрия и Газпром договорились об отсрочке платежей за газ

Евгений Жуков
Экономика
Венгрия и Газпром договорились об отсрочке платежей за газ
Фото: shutterstock

Венгрия достигла окончательной договоренности с Газпромом об отсрочке платежей за газ. Об этом в среду, 12 октября, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

— В целях улучшения финансовых условий генеральный директор компании Akaszt Meg Sport завтра подпишет договор об отсрочке платежа (за российский газ — прим. «ВМ»), так что наши условия оплаты станут более благоприятными, — отметил Сийярто после переговоров с главой российской компании Алексеем Миллером.

В ходе переговоров стороны пришли к соглашению с условиями, что российский газ будет гарантированно поставляться в Венгрию через газопровод «Турецкий поток» и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы.

Сийярто резюмировал, что в ближайший период газ будет поступать в Венгрию ежедневно и ограничений на его использование не будет, сообщает ТАСС.

До этого Сийярто сообщил, что Венгрия не поддержит введение в ЕС потолка цен на газ из России, такой шаг создаст угрозу энергобезопасности страны. В связи с этим страна не поддержит инициативу «ни в коем случае», подчеркнул он.

4 октября сообщалось, что Венгрия, вероятно, заплатит России около четырех миллиардов евро за газ этой зимой без учета отсроченного платежа Газпрому. До этого венгерская компания MVM заявила о заключении с Газпромом соглашения об отсрочке платежа за газ из-за резких колебаний цен на ресурс на зимний период.

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