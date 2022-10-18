Концерты Лорак в Европе отменили по просьбе недовольных украинцев

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Певица Ани Лорак не выступает в России уже более полугода. Иногда она поет на корпоративах в ближнем зарубежье, например, в Ереване на свадьбе. Артистка не отказалась от концертов полностью, она решила гастролировать по Европе и наметила начало тура на осень этого года. В планах звезды были выступления в Чехии и Германии.

В анонсе тура на официальном сайте Лорак охарактеризовала себя как «самую титулованную певицу Украины». Это возмутило украинскую прессу. Журналисты осуждали попытку певицы назвать себя украинкой ради того, чтобы иметь возможность выступить в Европе.

После негодующих откликов соотечественников звезда изменила афиши, но было уже поздно. Ее концертную программу в Праге отменили. Тур по ФРГ перенесли на 2023 год, как заявил европейский прокатчик, «в связи с нестабильной геополитической ситуацией».

Отмечается, что из-за концертов Лорак активисты угрожали устроить протесты в Германии, сообщает «Комсомольская правда».

5 октября сообщалось, что украинские певицы Анна Седокова, Таисия Повалий и Ани Лорак вошли в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Черный список был утвержден ведомством 30 сентября. Помимо трех артисток, в него также попала украинская телеведущая Регина Тодоренко.