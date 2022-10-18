Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Концерты Лорак в Европе отменили по просьбе недовольных украинцев

Юлия Курганова
Общество
Концерты Лорак в Европе отменили по просьбе недовольных украинцев
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Певица Ани Лорак не выступает в России уже более полугода. Иногда она поет на корпоративах в ближнем зарубежье, например, в Ереване на свадьбе. Артистка не отказалась от концертов полностью, она решила гастролировать по Европе и наметила начало тура на осень этого года. В планах звезды были выступления в Чехии и Германии.

В анонсе тура на официальном сайте Лорак охарактеризовала себя как «самую титулованную певицу Украины». Это возмутило украинскую прессу. Журналисты осуждали попытку певицы назвать себя украинкой ради того, чтобы иметь возможность выступить в Европе.

После негодующих откликов соотечественников звезда изменила афиши, но было уже поздно. Ее концертную программу в Праге отменили. Тур по ФРГ перенесли на 2023 год, как заявил европейский прокатчик, «в связи с нестабильной геополитической ситуацией».

Отмечается, что из-за концертов Лорак активисты угрожали устроить протесты в Германии, сообщает «Комсомольская правда».

5 октября сообщалось, что украинские певицы Анна Седокова, Таисия Повалий и Ани Лорак вошли в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Черный список был утвержден ведомством 30 сентября. Помимо трех артисток, в него также попала украинская телеведущая Регина Тодоренко.

Концерты Знаменитости Ани Лорак отмена Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте