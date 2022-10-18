Порочная связь: психотерапевт объяснил, почему учительницы заводят отношения с учениками

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В американском штате Огайо арестовали учительницу за интимную связь с 17-летним учеником, передает Daily Star. Теперь экс-педагогу грозит до пяти лет тюремного заключения. В России тоже известны подобные случаи. Например, в Курской области 44-летнюю учительницу биологии обвинили в сексуальных отношениях с 12-летним и 14-летним учениками. «Вечерняя Москва» решила узнать у психотерапевта Евгения Фомина, почему женщины идут на такой рискованный шаг.

По словам специалиста, подобные решения женщины принимают из-за неустроенной личной жизни:

— Вот в пример аж просятся истории о дамах, которые часто заводят романы с заключенными. Они с ними переписываются годами, ждут их, пока последние не освободятся, прибыв из мест не столь отдаленных. Очень часто даже приезжают в тюрьму, чтобы зарегистрировать с ними брак. Почему эти случаи похожи? Потому что во всех этих ситуациях мы наблюдаем неустроенность личной жизни этих дам, невостребованность их женственности, отсутствие интереса к их личности со стороны сверстников.

Именно такие причины подталкивают многих одиноких дам перейти допустимую черту и расширить «возрастной фильтр» для своих потенциальных партнеров:

— Вступая в близость с теми, кто младше, они пытаются компенсировать нереализованную сексуальность и женственность. Они понимают, что для молодых людей, не имевших ранее опыта такого близкого общения с женщинами, данное обстоятельство тоже может вызывать повод для гордости. Мол, вот у него была уже близость. И активно пользуются этими бонусами.

В то же время психотерапевт Фомин отметил, что женщинам, которые еще не перешли «черту допустимого», но которых посещает мысль завязать роман с несовершеннолетним, стоит сотню раз подумать:

— Если вы даете себе отчет в том, что ваши мысли, как говорится, от лукавого, то обратитесь к специалисту. Сообщите ему, что у вас возникают такие желания, поинтересуйтесь, с чем это связано. Наказывают за действия, а не за мысли. Оцените также: поможет ли вам близость с условным подростком решить проблему вашей нереализованности в качестве женщины. Явно, что нет. И это будет иметь исключительно симптоматическое решение.

Эксперт также допустил, что некоторые дамы, вступившие в связь с несовершеннолетними, могли надеяться на то, что этот роман может иметь продолжение:

— Адекватный человек дает себе отчет, что, свяжись он с несовершеннолетним, это выльется в уголовную ответственность, социальное осуждение и потерю профессии. У женщины же, которая занимается самообманом и верит, что она построит с объектом своей страсти отношения, явно имеются психические проблемы. Ведь она полностью оторвана от реальности.

Эксперт порекомендовал незамедлительно таким дамам обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы исключить реализацию сексуальных перверсий, которые будут стоить им свободы.