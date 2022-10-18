Более 6,6 тысячи деревьев высадили осенью в Москве в рамках проекта «Наше дерево»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Этой осенью в городе в рамках проекта «Наше дерево» было высажено более 6,6 тысячи деревьев. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных в городе, благодаря его реализации каждая московская семья получила возможность сделать уникальный подарок своему ребенку — собственное именное дерево, — сказал он.

Заммэра добавил, что саженцы появились на 18 природных территориях Москвы. Наибольшее число было высажено в парках «Тушинский», «Москворецкий» и «Кузьминки-Люблино», а также в заказнике «Долина реки Сетунь» и Крюковском лесопарке.

В процессе работ высаживаются 10–15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев. В случае их повреждения в течение трех лет специалисты произведут замену. Принять участие в проекте могут столичные семьи, в которых родились дети.

До этого Бирюков сообщил, что в столице на благоустроенных улицах до конца года планируют высадить более 1,2 тысячи деревьев и более 27 тысяч кустарников. По его словам, озеленение станет завершающим этапом благоустройства столичных улиц.