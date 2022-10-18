Фасад жилого дома на улице Амундсена обновили по программе капремонта

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, улица Амундсена, 3к3 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда был обновлен фасад возведенного в 1953 году дома № 3, корпус 3, на улице Амундсена. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Мы разработали проект проведения работ по капитальному ремонту фасада, учитывающий все нюансы объекта. Подобрали материалы и технологии с максимальной тщательностью, — сказал замглавы фонда Владимир Кожиченков.

Как уточняется, объект входит в уникальный архитектурный ансамбль строений, выполненных в неоклассическом стиле. Перед специалистами стояла сложная задача по сохранению первозданного вида объекта.

В мае специалисты приступили к расчистке фасада от старого красочного покрытия, а также занялись расшивкой швов. После этого они заделали трещины специальным строительным составом.

На следующем этапе они начали восстанавливать архитектурный декор. При этом они применяли высокие технологии, чтобы с максимальной точностью дофрагментовать места утрат.

В результате, как подчеркнул Кожиченков, был бережно сохранен весь лепной декор. На финальном этапе был нанесен новый штукатурно-красочный слой.

Кроме того, были проведены работы по замене отливов, уличных водостоков и входных дверей. Цокольную часть дома, согласно плану, масштабно привели в порядок. Мастера нанесли новое штукатурное покрытие и окрасили его, сохранив историческое решение.

До этого стало известно, что специалисты в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома в Таганском районе Москвы.