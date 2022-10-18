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Владислав Овчинский: В Москве увеличат переработку вторсырья для производства канцелярии

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В Москве увеличат переработку вторсырья для производства канцелярии
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский производитель ProEcoPen планирует по итогам этого года вдвое увеличить объемы используемого переработанного сырья для создания канцелярских изделий — ручек и блокнотов. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичные предприятия уже много лет занимаются утилизацией различных материалов, а также созданием новой продукции с использованием вторичного сырья. Популярность этого направления помогает компаниям наращивать выпуск за счет активного вовлечения граждан в сбор отходов. По итогам прошлого года московский производитель канцелярских товаров увеличил объем переработки в 2,2 раза, почти до 16 тонн. Это около 350 тысяч заново использованных коробок из-под сока и молока. В этом году предприятие рассчитывает поддержать темпы роста на уровне прошлого года и таким образом может переработать порядка 700 тысяч коробок тетрапака, — сказал Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский: В Москве увеличат переработку вторсырья для производства канцелярии Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания ProEcoPen для создания канцелярских изделий использует переработанные пакеты-тетрапаки, а также зубные щетки и ручки. По словам руководителя ведомства, каждый второй столичный производитель реализует «зеленые проекты» — создает системы раздельного сбора отходов, сокращает использование ресурсов и адаптирует цеха под вторичную переработку.

— Материалы для вторичного использования собирают с помощью партнеров по раздельному сбору отходов. А в Москве можно смело отправлять упаковку в синий бак — она точно попадет на переработку, — также отметил генеральный директор предприятия Илья Цигельницкий.

Производство Владислав Овчинский Москва
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