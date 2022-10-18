Блинкен: Нельзя позволить миру остаться без лидерства США

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Миру нельзя позволить остаться без руководства США. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во вторник, 18 октября.

— С нашей точки зрения, это соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода. Чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор — мир сам себя не организует, — отметил он.

По словам Блинкена, если США не участвуют в организации мира и не занимают лидерскую позицию, то либо ее занимает кто-то другой, либо вообще никто. В качестве первого варианта он привел в пример Китай, который не совсем совпадает с интересами и ценностями Америки. Во втором случае получится вакуум, а заполнить его могут плохие вещи, пишет РИА Новости.

До этого газета The Washington Post сообщила, что идеи российского президента Владимира Путина все чаще находят отклик в умах политиков и жителей западных государств. В одном государстве вслед за другим распространяются идеи о том, что там необходимы сильные лидеры, которые способны достичь цели.

Выступая в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, он заявил, что стартовавший слом западной гегемонии необратим.

Мир, по словам Путина, вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития.