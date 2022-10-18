Реконструкция газопроводов в Измайлове завершена более чем наполовину

Фото: Пресс-служба Мосгаза

5-я Парковая улица, Москва, Россия Карта всех событий

Почти четыре километра газовых сетей низкого давления реконструируют в столичном районе Измайлове, работы выполнены более чем наполовину. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 октября.

Так, газопроводы в районе 5-й Парковой, 7-й Парковой, с улиц и Сиреневого бульвара питают жилой фонд района Измайлово в одном из самых газифицированных округов столицы. В рамках проводимых работ буподземные и фасадные газопроводы, установят современное оборудование контроля участков газовой сети, которые прослужат более 40 лет.

Основная часть работ идет открытым методом, разработка траншей ведется в креплениях, что значительно уменьшает монтажную зону строительства, пишет официальный сайт мэра Москвы.

15 октября специалисты приступили к капитальному ремонту коммуникационного коллектора «Солнечная аллея» в Зеленограде. Уточняется, что ремонт не доставит неудобств местным жителям, так как исключается проведение земляных работ и разрытия, а работать будут только в дневное время с помощью ручных инструментов и оборудования с низким уровнем шума.