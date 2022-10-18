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Маршрутка опрокинулась на Киевском шоссе в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Маршрутка опрокинулась на Киевском шоссе в Москве
Фото: Вечерняя Москва

На Киевском шоссе в Москве перевернулась маршрутка, в результате погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом во вторник, 18 октября, сообщают правоохранители.

Новость дополняется.

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