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Испанская компания Inditex может возобновить работу в России

Лейла Алиева
Общество
Испанская компания Inditex может возобновить работу в России
Фото: depositphotos

Испанская fashion-группа Inditex, в которую входят бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие может возобновить работу в России. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на определение Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября.

Уточняется, что компания планирует передать свой бизнес российскому партнеру, который зарегистрирован в юрисдикции и не имеет статус «недружественной страны». По словам руководителя департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольги Антоновой, подразделение Inditex в РФ получит франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива.

Другой источник «Коммерсанта» добавил, что активы испанской компании возможно передадут партнеру из ОАЭ. Данная процедура может занять от полугода до одного года.

Весной этого года на пике санкционной войны многие западные компании приостановили свою работу в России, а то и вовсе заявили о своем уходе из страны. Впоследствии некоторые из них возобновили деятельность, сменив названия, номинальных владельцев или прибегнув к иным манипуляциям. Сообщения о новых «возвращенцах» все чаще мелькают в прессе. О том, какие бренды могут скоро вернуться в Россию и как это скажется на рынке, — в материале «Вечерней Москвы».

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