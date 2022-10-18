Санитарный вертолет прибыл на место ДТП на Киевском шоссе в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 29-й километр Карта всех событий

Санитарный вертолет для госпитализации пострадавших прибыл на место ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Москве. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошел на 29-м километре Киевского шоссе. Всего в маршрутке находилось 25 человек, один из них погиб, еще 10 пострадали. На место ДТП прибыл санитарный вертолет, который госпитализирует пострадавших. Также продолжают работу экстренные службы города.

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Кроме того, на место происшествия направлен автокран для подъема транспортного средства, уточняется на сайте МЧС.

Авария, о которой идет речь, произошла в этот же день на Киевском шоссе. Водитель транспорта не смог справиться с управлением и съехал с проезжей части, после чего маршрутка опрокинулась.