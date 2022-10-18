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Приметы и советы

Астролог пояснила, кто больше всего подвержен влиянию затмений

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог пояснила, кто больше всего подвержен влиянию затмений
Фото: Pexels

В период с 25 октября по 8 ноября астрологи ожидают коридор затмений: это период, когда солнечное и лунное затмения происходят друг за другом.

Как отмечают астрологи, затмения приносят сильные энергии, а это влияет на психоэмоциональный фон человека. Так, в солнечное затмение может появиться некая затуманенность в сознании, а в лунное — негативные эмоции. В этот период растет число конфликтов на работе, разногласий между супругами. Также растет количество травм, обостряются психические заболевания.

Как отмечает астролог Лилия Гаевая, влиянию затмений особенно подвержены метеозависимые и пожилые люди, дети и беременные женщины. В этот период у них обостряется интуиция, учащается количество судьбоносных событий, передает РИАМО.

Красная луна появилась в небе над Москвой в ночь с 16 на 17 октября. Столичные жители стали свидетелями необычного явления. Наблюдать за луной необычного оттенка можно было даже в центре города, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» решила узнать у профессионального астролога и таролога Татьяны Кириловой, как влияет кровавый оттенок спутника Земли на судьбу человека.

Затмения Психология Астрология
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