Астролог пояснила, кто больше всего подвержен влиянию затмений

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В период с 25 октября по 8 ноября астрологи ожидают коридор затмений: это период, когда солнечное и лунное затмения происходят друг за другом.

Как отмечают астрологи, затмения приносят сильные энергии, а это влияет на психоэмоциональный фон человека. Так, в солнечное затмение может появиться некая затуманенность в сознании, а в лунное — негативные эмоции. В этот период растет число конфликтов на работе, разногласий между супругами. Также растет количество травм, обостряются психические заболевания.

Как отмечает астролог Лилия Гаевая, влиянию затмений особенно подвержены метеозависимые и пожилые люди, дети и беременные женщины. В этот период у них обостряется интуиция, учащается количество судьбоносных событий, передает РИАМО.

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