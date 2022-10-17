«Символ рода»: астролог объяснила, как красная и черная Луна может влиять на судьбу

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

В ночь с 16 на 17 октября в небе над столицей взошла красная Луна. Небесное тело, как позже объяснили исследователи, приобрело такой цвет в результате лунного затмения. Преломляясь в атмосфере Земли, лучи Солнца «окрашивают» Луну в красно-коричневый цвет. В Сети появилось огромное количество фотографий удивительного явления. «Вечерняя Москва» решила узнать у профессионального астролога и таролога Татьяны Кириловой, как влияет кровавый оттенок спутника Земли на судьбу человека.

— С 16 на 17 октября Луна была в знаке зодиака Рак. Красная Луна — это начало перехода небесного тела в этап черной Луны, или, как ее еще называют, в фазу Лилит. Сейчас мы уже наблюдаем соединение Луны с Лилит. Этот период называют Лилит в Раке, — рассказала Кирилова.

С этим событием, уточнила астролог, совпало еще несколько других: предзимний период — это время начала затмений. А затмение — это этап, когда у человека происходит коррекция судьбы и выстраивается новая событийная цепочка на основе кармического опыта и его эволюционной программы души:

— Красная Луна особо не влияет на человека, она не опасна, а вот черная Луна, которая наступила следом, влияет на всех негативным образом. Она искажает эмоции, люди становятся раздражительными. Некоторые события воспринимаются не в правильном ключе.

В период воздействия черной Луны, по словам астролога, нужно особенно трепетно относиться к своим близким. Следует проявлять к ним снисходительность при конфликтах, стараться сделать как можно больше добрых дел для них, чтобы Рак и Лилит не навредили своим влиянием взаимоотношениям.

— Период влияния Лилит продлится несколько дней. Но сочетание Лилит в Раке продолжится около полугода. Черная Луна будет провоцировать нас, проверять на прочность, адекватность и силу нашего сознания. Поэтому нужно это учитывать, когда у вас повышается раздражительность, — предупредила Кирилова.

Собеседница «ВМ» также добавила, что знак Рака, в котором «поселилась» черная Луна Лилит, является символом рода, семьи и родины, поэтому некоторые политические события тоже могут трактоваться неверно.