Мертвые зовут: ведьма Полынь назвала знаки, которые предупреждают о скорой смерти

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Вселенная всегда шлет предупредительные знаки о скорой смерти, которые многие люди обычно не замечают. По каким именно признакам можно понять, что «костлявая с косой» рядом, «Вечерней Москве» рассказала ведьма Алена Полынь.

По словам ведуньи, у каждого человека в программе заложен страх смерти:

— Если бы его не было, то люди вели бы себя неадекватно, отсутствовала граница между жизнью и смертью. И мы постоянно наблюдали следующую картину. Например, передумал жить — пошел и сделал с собой что-нибудь плохое. Но у 99,9 процента людей этот страх все же заложен.

И они, как правило, не видят знаки вселенной, когда те появляются, поскольку отрицают их из-за страха, пояснила ведьма:

— Зато эти знаки замечают близкие люди. Одним из ярких признаков приближающейся смерти является выравнивание лица человека. Есть такое понятие, как маска смерти, когда правая сторона и левая выравниваются. Лицо становится полностью симметричным. Сам человек этого не заметит, а вот окружающие это непременно увидят.

Видения и сны, в которых к вам приходят умершие родственники, по словам ведуньи, — тоже признак того, что смерть ходит рядом.

— Когда являются фигуры умерших, которые зовут вас, — это еще одно предсмертное предупреждение, — отметила Полынь.

Она также рассказала, что если при посещении могилы близкого у вас развязываются шнурки, то это тоже признак того, что вы в скором времени можете умереть.

О близкой кончине говорит холодок, который возникает в области спины, продолжила ведьма:

— Вы начинаете ощущать холодное дыхание смерти. Параллельно возникает мысль о том, что нужно успеть все сделать: позвонить тому, с кем давно хотели связаться, простить обидчиков, вернуть долг, закончить все дела.

Особо критическими в жизни, по словам ведьмы, являются периоды до дня рождения и после:

— Месяц до дня рождения и после — самое опасное время, когда есть шанс отправиться на тот свет. И особо внимательные люди могут заметить при посещении кладбища, что у многих умерших дата рождения близка к дате смерти.

Чтобы избежать несчастного случая, нужно в это время быть особенно бдительным, заключила Полынь.