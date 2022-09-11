«Сила смерти»: ведьма Полынь назвала энергетически негативные зоны, рядом с которыми опасно жить

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Продолжительное проживание возле энергетически негативных зон может привести к быстрой смерти, болезням и безденежью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведьма Алена Полынь.

По словам ведуньи, кладбище является территорией мира мертвых, которая питается энергией живых. И постоянное нахождение возле некрополя несет негативные последствия:

— Кладбище уводит силы жизни, у человека быстро иссякает энергия, и он себя чувствует подавленным. Есть только очень маленький процент людей, которых называют на языке магии пограничниками. Они постоянно находятся между жизнью и смертью, и на них не влияет негативное воздействие кладбищенской энергии. Напротив, им там даже хорошо. Преимущественно это узконаправленные практики, занимающиеся магией.

Не рекомендует ведьма выбирать себе жилье и возле медучреждений, в противном случае есть риск «подхватить» опасные недуги:

— Больница излучает энергию боли. Кроме того, если ваше жилище возле клиники, то духи болезней могут прицепиться к вам, особенно в ночное время, когда вы спите.

По ее мнению, морги — еще одно негативное место, у которых темная и неблагоприятная аура:

— По энергетике морг имеет более мощную негативную энергию, чем погост. Это тоже сила смерти, которая поглощает свет в человеке.

В список локаций, присутствие которых вблизи жилища распространяют деструктивные импульсы, ведьма включила также заброшенные здания и места скопления людей с низкой социальной ответственностью.

Дабы сохранить свой дом от бед, свое здоровье от болезней, от оттока жизненных сил и закрытия денежной чакры, ведунья рекомендует поставить вблизи окон как можно больше свежих цветов в вазах, разноцветных кристаллов и ярких праздничных ленточек:

— Такие атрибуты наполнены жизненной энергией и защищают от негативного воздействия смертельных импульсов темных сил.

В то же время Полынь отметила, что негативное воздействие упомянутых мест не распространяется на людей, работающих в сфере ритуальных услуг или моргах:

— Если мы говорим о тех, кто работает на кладбище. Эти люди прошли этапы «посвящения», их приняли мертвые, они их узнают и не наносят вреда.