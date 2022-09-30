Месть умерших: почему земли, на которых ведутся бои, становятся проклятыми

На территориях, где проходят боевые действия погибает много людей. А их души впоследствии не могут обрести покой из-за того, что тела не преданы земле. Такие зоны становятся проклятыми. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала потомственная ведунья Алена Полынь.

По ее словам, души погибших во время конфликтов продолжают обитать на местах столкновения и могут проклинать тех, кто пытал людей или разжигал военные действия:

— Если умершего пытали, то вся его агрессия и негативные родовые программы переходят на того, кто применял в отношении него насильственные действия. Нужно понимать, что души, оставшиеся в материальном мире, сохраняют память и эмоции, которые были при жизни. Как следствие, они могут излучать негативные импульсы в отношении своих недоброжелателей, которые их истязали.

Полынь подчеркнула, что родовые проклятия, которые переходят от умершего на его истязателя, имеют разрушительную силу, которая сопоставима с материнским проклятием:

— Материнское проклятие считается самым сильным, его убрать или почистить невозможно. Родовое проклятие, которое снисылает душа умершего на своего мучителя, имеет еще более мощное негативное влияние. Оно распространяется на семь поколений, и у проклятого рождаются физически и ментально нездоровые дети.

Собеседница «ВМ» также подчеркнула, что земли, где проливалась кровь в результате боевых действий или военных конфликтов, никогда не станут благоприятными:

— На таких местах большой выброс негативных энергий, огромное скопление агрессивно настроенных душ. А в тонком мире нет понятия времени, как у нас. Даже если пройдет столетие и там появятся новые дома и благоустроенная территория, от этого место не станет менее проклятым.

Ведунья уточнила, что единственный способ успокоить души умерших — это возвести аллеи памяти в местах, где пало много людей.