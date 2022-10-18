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Приметы и советы

Google заблокировал аккаунты Совфеда в YouTube

Евгений Жуков
Общество
Google заблокировал аккаунты Совфеда в YouTube
Фото: Unsplash

Совет Федерации сообщил, что компания Google заблокировала аккаунты палаты в видеохостинге YouTube. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в пресс-службе Совфеда.

Как уточняется, на учетных записях правительственного органа и телеканала «Вместе-РФ» было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч роликов.

— Вся информация удалена без возможности восстановления, — сообщается в Telegram-канале Совфеда.

Предполагая подобный исход, сотрудники верхней палаты парламента заранее стали заниматься развитием площадок на отечественных платформах, чтобы весь контент был доступен для пользователей вне зависимости «от действий недружественных стран».

Весной текущего года компания Google заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ». В парламенте сообщили, что нижняя палата была готова к подобному решению и начала развитие других площадок.

9 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что своим решением о блокировке канала Госдумы Google «сам подписал себе приговор», и порекомендовала переносить контент на российские платформы.

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