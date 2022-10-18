Названы три главных продукта для укрепления иммунитета

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Кисломолочные продукты, свежая зелень и орехи укрепляют иммунитет. Об этом рассказала врач-диетолог Наталия Гридина.

Так, будут полезны йогурты без добавок, ведь в них содержится много бифидобактерий и лактобактерий, которые положительно сказываются на работе кишечника, что и усиливает способность организма противостоять вирусам.

Что касается зелени, то в ней содержится много витаминов А, Е, и В. Противовоспалительными свойствами обладают петрушка, укроп, руккола.

Орехи укрепляют иммунитет за счет большого количества цинка. Кроме того, в их составе есть жиры, обеспечивающие правильную работу женского организма. При этом лучше есть несоленые орехи, передает Life.ru.

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