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Названы три главных продукта для укрепления иммунитета

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы три главных продукта для укрепления иммунитета
Фото: Pixabay

Кисломолочные продукты, свежая зелень и орехи укрепляют иммунитет. Об этом рассказала врач-диетолог Наталия Гридина.

Так, будут полезны йогурты без добавок, ведь в них содержится много бифидобактерий и лактобактерий, которые положительно сказываются на работе кишечника, что и усиливает способность организма противостоять вирусам.

Что касается зелени, то в ней содержится много витаминов А, Е, и В. Противовоспалительными свойствами обладают петрушка, укроп, руккола.

Орехи укрепляют иммунитет за счет большого количества цинка. Кроме того, в их составе есть жиры, обеспечивающие правильную работу женского организма. При этом лучше есть несоленые орехи, передает Life.ru.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева отметила, что для поддержания высокого уровня иммунитета в осенний сезон важно соблюдать режим сна и питания, одеваться с учетом погодных условий, а также проводить больше времени на свежем воздухе, передает Царьград.

У людей старше 60 лет с возрастом развивается иммунодефицит. Поэтому им в первую очередь необходимо делать прививки от гриппа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

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