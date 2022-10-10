Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Иммунолог Болибок рассказал, кому нужно прививаться от гриппа в первую очередь

Илья Ашуров
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Болибок рассказал, кому нужно прививаться от гриппа в первую очередь
Фото: depositphotos

У людей старше 60 лет с возрастом развивается иммунодефицит. Поэтому им, в первую очередь, необходимо делать прививки от гриппа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

— С моей точки зрения, прививку от гриппа делать однозначно надо, особенно в этом году, поскольку антиковидных мер уже нет, — заявил он.

По словам Болибока, прививка от гриппа поможет им укрепить иммунную систему и сделать ее более устойчивой к этому вирусу.

В группе риска, отметил врач, находятся все люди с ослабленным иммунитетом и страдающие заболеваниями бронхолегочной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями.

Подробнее о том, чем и когда прививаться от этой инфекции и стоит ли вообще это делать, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого Болибок рассказал «ВМ», что сезон гриппа 2022/2023 в России может оказаться тяжелейшим в постковидную эпоху. На это указывает опыт стран Южного полушария, где сезонная эпидемия уже почти завершилась.

Здоровье Вакцинация Грипп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте