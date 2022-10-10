Иммунолог Болибок предупредил о тяжелой эпидемии гриппа в 2022–2023 годах

Фото: shutterstock

Сезон гриппа 2022/2023 в России может оказаться тяжелейшим в постковидную эпоху. На это указывает опыт стран Южного полушария, где сезонная эпидемия уже почти завершилась. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, из-за антиковидных мер количество зараженных гриппом в последние два года снизилось. Однако сам вирус никуда не исчез. На фоне общемирового тренда на снятие эпидемических ограничений он вновь о себе заявил.

Так, в Южном полушарии, где сезон гриппа начинается раньше и приходится на апрель — октябрь, эпидемия вируса проходит достаточно тяжело. В Австралии ее уже назвали худшей за последние пять лет.

Положение дел в южной полусфере является индикатором того, что ожидает северную, а значит, и Россию. Между тем от последствий гриппа ежегодно умирает до 650 тысяч человек. Как обезопасить себя и своих близких? Самый надежный способ — вакцинация.

— С моей точки зрения, прививку от гриппа делать однозначно надо, особенно в этом году, поскольку антиковидных мер уже нет, — подчеркивает Болибок. — Так что думаю, что к нам придет достаточно серьезная эпидемия гриппа, непривитые будут болеть тяжело.

Подробнее о том, чем и когда прививаться от гриппа в 2022 году, читайте в материале «ВМ».