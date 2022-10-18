Житель Подмосковья задержан за серию хулиганских нападений на дорогах региона

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, городской округ Чехов, М-2 Крым, 76-й километр Карта всех событий

Житель подмосковного Чехова задержан за серию хулиганский нападений на дорогах региона, которые были сняты и выложены на YouTube. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 18 октября.

По ее словам, один из преступных эпизодов деятельности задержанного произошел на 76 километре трассы М2 «Крым». Злоумышленник вместе с соучастниками слаженно двигались на четырех автомобилях и инсцинировали ДТП с машиной, за рулем которой был 39-летний мужчина. После остановки транспортных средств хулиганы вышли из машин и избили потерпевшего.

Сотрудникам правоохранительных органов также стало известно, что злоумышленники занимались подобными нападениями с 2021 года, выбирая жертв среди автолюбителей, двигавшихся вдоль обочин. Преступники зажимали пострадавших своими машинами, после чего подстраивали ДТП и избивали потерпевших.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По подозрению в совершении преступления в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего жителя города Чехов.

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В ходе расследования полицейские нашли видеозаписи совершенных злодеяний на ресурсе YouTube. Злоумышленники не только нападали на пострадавших, но и снимали это на видео, на которых активным участником фигурирует задержанный.

Фигуранта заключили под стражу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски соучастников преступления, а также выявление новых эпизодов дела.

Другого хулигана задержали в столице. Мужчина обвиняется в том, что бросил петарду в банкомат на станции метро «Нагатинская», после чего тот взорвался.