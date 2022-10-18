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Итоги хакатона Moscow Travel Hack подвели в столице

Лейла Алиева
Город
Итоги хакатона Moscow Travel Hack подвели в столице
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице подвели итоги третьего крупнейшего соревнования в сфере цифровизации индустрии туризма и гостеприимства Moscow Travel Hack 2022, жюри определило 10 победителей. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках хакатона 40 команд должны были создать концепцию развития цифрового туристического сервиса за 25 часов. В этом году заявки на участие отправили из 45 городов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

— За 25 часов родилось множество идей. Та энергия и креатив, которую вы несете в отрасль, бесценны. Ни одна идея не останется без внимания, каждая найдет свою реализацию, — отметил председатель городского Комитета по туризму Евгений Козлов.

Так, победители функционального блока создали прототип игры на древнерусский мотив, которая будет вовлекать пользователей в процесс накопления бонусов. Лучшей разработкой в технологическом направлении стал умный конструктор путешествий, выполненный на основе предпочтений и профиля пользователя, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этот же день в Москве стартовал прием заявок на участие в технологическом конкурсе 5G Smart tech 2022 для разработчиков, которые могут предложить инновационные решения с перспективой импортозамещения в сфере мобильных технологий.

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