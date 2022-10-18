Прием заявок на участие в технологическом конкурсе стартовал в Москве

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В Москве стартовал прием заявок на участие в технологическом конкурсе 5G Smart tech 2022 для разработчиков, которые могут предложить инновационные решения с перспективой импортозамещения в сфере мобильных технологий. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

— Москва — энергичный город, его технологическое развитие невозможно без внедрения сетей 5G и связанного с ними интернета вещей. Поэтому столица одна из первых и немногих регионов страны пилотирует новое поколение мобильной связи. Однако таких площадок в России немного, что замедляет внедрение умных решений, которые просто не работают на 4G. Конкурс 5G Smart tech 2022 дает стартапам и начинающим разработчикам возможность ускорить процесс внедрения стандарта мобильной связи пятого поколения, — отметил он.

В рамках конкурса планируется найти решения по четырем направлениям — программы развития беспроводных 5G-сетей, программно-определяемых сетей распределенного доступа, цифровые и стационарные устройства и другие инновации. Принять участие могут разработчики с готовыми решениями, прототипами или MVP (минимально жизнеспособным продуктом), а также команды изобретателей, а заявки принимаются до 20 ноября, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что участники из столицы в возрасте старше 50 лет завоевали 16 медалей и стали победителями V Национального чемпионата «Навыки мудрых» 2022 года.