Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергунина: В Москве проведут карьерный форум-практикум для начинающих специалистов

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: В Москве проведут карьерный форум-практикум для начинающих специалистов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Форум «Управляй карьерой: современный подход в современном мире» пройдет в «Технограде» на ВДНХ 29 октября. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Форум ориентирован на студентов, выпускников вузов и колледжей, а также тех, кто хочет попробовать себя в новой профессии. Эксперты по подбору персонала и представители бизнеса научат составлять план развития карьеры, — сказала представитель мэрии.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
1/2
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
2/2
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По словам заместителя мэра, программа разделена на три секции, которые будут идти параллельно. В каждой из них запланированы мастер-классы, лекции, нетворкинг, паблик-токи и деловые игры.

Так, в секции «Дизайн карьеры» речь пойдет о том, как избегать выгорания и развиваться в своей профессии или, наоборот, сменить род занятий. Тематический блок «Поиск работы» посвятят тенденциям на рынке труда, анализу резюме и перспективным вариантам трудоустройства.

В секции «Психология карьеры» посетителям «Технограда» и зрителям онлайн-трансляции дадут рекомендации по поддержанию мотивации и объяснят, как реализовать себя в новой профессии в зрелом возрасте.

До этого сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в рамках образовательного проекта «Мама онлайн» подготовил новый онлайн-курс «Параллельные карьеры: и швец, и жнец? Молодец! Как сочетание нескольких профессиональных областей работает на ваше будущее».

Обучение в рамках дистанционного курса бесплатное. Всего запланировано четыре вебинара продолжительностью один час.

Работа Наталья Сергунина Москва ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте