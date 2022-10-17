Сергунина: В Москве проведут карьерный форум-практикум для начинающих специалистов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Форум «Управляй карьерой: современный подход в современном мире» пройдет в «Технограде» на ВДНХ 29 октября. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Форум ориентирован на студентов, выпускников вузов и колледжей, а также тех, кто хочет попробовать себя в новой профессии. Эксперты по подбору персонала и представители бизнеса научат составлять план развития карьеры, — сказала представитель мэрии.

1/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

По словам заместителя мэра, программа разделена на три секции, которые будут идти параллельно. В каждой из них запланированы мастер-классы, лекции, нетворкинг, паблик-токи и деловые игры.

Так, в секции «Дизайн карьеры» речь пойдет о том, как избегать выгорания и развиваться в своей профессии или, наоборот, сменить род занятий. Тематический блок «Поиск работы» посвятят тенденциям на рынке труда, анализу резюме и перспективным вариантам трудоустройства.

В секции «Психология карьеры» посетителям «Технограда» и зрителям онлайн-трансляции дадут рекомендации по поддержанию мотивации и объяснят, как реализовать себя в новой профессии в зрелом возрасте.

До этого сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в рамках образовательного проекта «Мама онлайн» подготовил новый онлайн-курс «Параллельные карьеры: и швец, и жнец? Молодец! Как сочетание нескольких профессиональных областей работает на ваше будущее».

Обучение в рамках дистанционного курса бесплатное. Всего запланировано четыре вебинара продолжительностью один час.