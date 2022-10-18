Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты дали советы, как разрешить конфликты на работе

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы, как разрешить конфликты на работе
Фото: shutterstock

Руководители компаний могут помочь своим сотрудникам избегать конфликтов на работе или решать уже возникшие споры, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Как отмечают эксперты, в любом коллективе могут возникать споры по самым разным поводам. Руководителю необходимо не только не допускать разногласий, но и своевременно замечать возможные конфликты, анализировать возникшие разногласия и быстро находить решения для исправления ситуации.

Конфликты, которые связаны с выполнением рабочих обязанностей, можно решать путем формулировки конкретных целей, мотивации сотрудников, поддержки инициативности работников.

Споры на личностном уровне нужно прорабатывать отдельно с каждой из сторон. Благодаря этому удастся прояснить причины произошедшего и выявить инициатора противостояния. Если стороны не идет на примирение и не удается достичь компромисса, то руководителю придется принимать решение. Например, он может перевести одного из конфликтующих сотрудников в другое подразделение.

Наши эмоции и внутренние состояния выражаются не только через слова. Многое сообщается через положение рук, позу, походку. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал об особенностях передачи информации через тело.

Работа начальство Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте