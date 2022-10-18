Эксперты дали советы, как разрешить конфликты на работе

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Руководители компаний могут помочь своим сотрудникам избегать конфликтов на работе или решать уже возникшие споры, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Как отмечают эксперты, в любом коллективе могут возникать споры по самым разным поводам. Руководителю необходимо не только не допускать разногласий, но и своевременно замечать возможные конфликты, анализировать возникшие разногласия и быстро находить решения для исправления ситуации.

Конфликты, которые связаны с выполнением рабочих обязанностей, можно решать путем формулировки конкретных целей, мотивации сотрудников, поддержки инициативности работников.

Споры на личностном уровне нужно прорабатывать отдельно с каждой из сторон. Благодаря этому удастся прояснить причины произошедшего и выявить инициатора противостояния. Если стороны не идет на примирение и не удается достичь компромисса, то руководителю придется принимать решение. Например, он может перевести одного из конфликтующих сотрудников в другое подразделение.

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