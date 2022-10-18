Первые кадры повреждений «Северного потока» появились в Сети

Фото: shutterstock

Первые кадры, на которых показаны повреждения газопроводов «Северного потока», опубликовала шведская газета Expressen. Снимки появились в Сети во вторник, 18 октября.

Уточняется, что власти дали изданию исключительное право на съемку. На кадрах можно заметить значительные повреждения газопровода. При этом наблюдаются трещины на некоторых частях труб, острые края торчат, а металл деформирован.

— Для того чтобы повредить такой толстый металл, требуется очень большое усилие, как мы видим, — отметил оператор дрона Тронд Ларсен.

В результате предварительного расследования ЧП, которое провела полиция Копенгагена совместно с полицейской службой безопасности Норвегии, удалось установить, что значительный ущерб на газопроводах был вызван мощными взрывами.

12 октября президент России Владимир Путин сообщил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актом международного терроризма. Путин подчеркнул, что мировая экономика переживает острый кризис, вызванный в том числе «откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка», уничтожающих инфраструктуру конкурентов.