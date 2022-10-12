Путин назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма

Фото: Администрация президента РФ

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актом международного терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 12 октября.

— Нет сомнения, что это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента, — сказал глава государства о происшествиях на «Северных потоках», выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин в этом ключе подчеркнул, что мировая экономика переживает острый кризис, вызванный в том числе «откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка», уничтожающих инфраструктуру конкурентов, передает РИА Новости.

Путин также выступил с предложением переместить утраченный объем транзита газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турции, создав там «крупнейший газовый хаб для Европы». При этом поврежденные нитки балтийских газопроводов, отметил президент, можно отремонтировать.

26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».