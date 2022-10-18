Народный мемориал образовался у дома в Ейске, где упал самолет Су-34

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Жители Ейска несут цветы и игрушки во двор дома, на который упал самолет Су-34. Об этом сообщил канал «360».

Также здесь ставят свечи в память о погибших. Утром во вторник во дворе дома образовался народный мемориал.

17 октября в Ейске потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Он упал на девятиэтажный дом. В результате инцидента погибли 13 человек, среди них трое детей. Еще 19 человек находятся в больницах с травмами.

Глава МЧС Краснодарского края Олег Волынкин сообщил, что экстренные службы закончат аварийно-восстановительные работы в доме в течение суток.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ».