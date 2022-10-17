Что известно о крушении военного самолета Су-34 в Ейске

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Российский бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в черте города Ейска в Краснодарском крае. Инцидент произошел на улице Коммунистической. «Вечерняя Москва» собрала все подробности случившегося.

— Сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейска, — сообщили в Минобороны РФ.

Информацию о крушении подтвердили также в единой диспетчерской службе администрации города Ейска, передает Интерфакс.

После крушения загорелось разлившееся топливо, огонь перекинулся на ближайший жилой девятиэтажный дом. По предварительным данным, повреждено 17 квартир. Жителей направили в пункты временного размещения.

Факт случившегося подтвердили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, уточнив, что пламенем охвачены несколько этажей дома — с первого по пятый.

Экипаж, присутствовавший на борту судна, успел катапультироваться, отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, судно потерпело крушение при наборе высоты.

— Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете, — говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в ГУ МЧС, информация о погибших и пострадавших уточняется. По предварительным данным, 2 человека погибли, 15 госпитализированы.

— В 18:27 объявлен ранг пожара номер 3. Произошло возгорание с 1-го по 5-й этаж жилого дома, — подтвердили в МЧС.

В ведомстве также уточнили, что сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Красной, 47/1, поступило в 18:20.

В экстренных службах Ейска рассказали, что Су-34 упал в десяти километрах от контрольной точки аэродрома Южного военного округа. На борту истребителя сработал аварийный радиомаяк.

Прокуратура региона организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. СК возбудил уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы в Ейске. Об этом сообщили в Кремле. Глава государства заслушал доклады министров и главы региона касательно ситуации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место происшествия. Позже он сообщил, что огонь охватил сразу несколько этажей многоэтажного дома.

— Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку, — говорится в его сообщении.

По словам губернатора, на месте ЧП работают бригады скорой помощи и экстренные службы. Пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.