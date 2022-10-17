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Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске

Георгий Соланович
Степан Жирнов
Происшествия
Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске
Фото: Telegram / Baza

Военный самолет Су-34 во время учебно-тренировочного полета упал на жилой дом в Ейске в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник, 17 октября.

— 17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейска, — говорится в сообщении.

По докладу катапультировавшихся летчиков причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета, передает РБК.

По данным МЧС, во дворе жилого дома горят с 1-го по 5-й этажи многоэтажки. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров.

На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Telegram-канале, что уже выехал в Ейский район.

Другой случай падения самолета случился в Ростовской области 9 октября. Во время учебно-тренировочного полета упал российский Су-24. Экипаж успел катапультироваться, на земле пострадавших и разрушений нет.

Краснодарский край Минобороны Самолеты
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