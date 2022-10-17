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СК возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета в Ейске

Георгий Соланович
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета в Ейске
Фото: Telegram / Baza

Главное военное СУ СК России возбудило уголовное дело по факту крушения военного самолета Су-34 в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе СК в понедельник, 17 октября.

— На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, — говорится в сообщении.

При этом статью, по которой возбуждено дело, в ведомстве не уточнили. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, резюмировали в СК.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета.

По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения воздушного судна во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива.

Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Туда уже отправился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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