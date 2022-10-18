Дом по программе реновации построят в Котловке

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

В столичном районе Котловка появится новостройка по программе реновации, специалисты Москомэкспертизы уже согласовали проект дома. Об этом сообщила председатель ведомства Анна Яковлева во вторник, 18 октября.

— Для участников программы реновации построят четырехсекционный многоэтажный жилой дом с одноуровневой подземной автостоянкой. В здании запроектировано 452 квартиры (от одной до четырех комнат). В частности, для комфортного проживания маломобильных граждан будет приспособлено шесть квартир, — рассказала она.

В каждой квартире специалисты уложат ламинат и плитку, оклеят стены обоями, установят осветительные приборы и выключатели, а на кухнях появятся плиты и мойки, в санузлах — необходимая сантехника.

Первые этажи здания предусмотрены под открытие магазинов и других объектов сферы услуг. На территории дома обустроят проезды, пешеходные зоны и тротуары, а во дворе — детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха. Также специалисты разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один жилой дом для переселения по программе реновации возведут в районе Лосиноостровский на улице Изумрудной. В распоряжении жителей будет свой подземный паркинг.