Астролог рассказала, какой день на этой неделе подойдет для очищения и оздоровления организма

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Астролог Светлана Кройцер составила прогноз на ближайшую неделю.

Во вторник, 18 октября, энергия дня будет неоднозначной. Для одних день пройдет спокойно, а другие столкнутся с препятствиями и неприятностями, на которые нельзя отвечать агрессией.

Среда отлично подойдет для работы над собой. В этот день можно начать избавление от вредных привычек, попытаться разобраться с давними страхами. Также день подойдет для обучения.

Четверг лучше провести в спокойной обстановке, выделить время для самоанализа.

21 октября, в пятницу, можно вспомнить, какой вид творчества приносил удовольствие в детстве. Важно найти время для себя и для хобби. А вот суббота — день открытий и прозрений. Этот день стоит провести на природе или в компании близких.

Воскресенье станет днем, благоприятным для очищения и оздоровления организма. При этом в этот день лучше не принимать поспешных решений, передает ФАН.

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