Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астролог рассказала, какой день на этой неделе подойдет для очищения и оздоровления организма

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог рассказала, какой день на этой неделе подойдет для очищения и оздоровления организма
Фото: shutterstock

Астролог Светлана Кройцер составила прогноз на ближайшую неделю.

Во вторник, 18 октября, энергия дня будет неоднозначной. Для одних день пройдет спокойно, а другие столкнутся с препятствиями и неприятностями, на которые нельзя отвечать агрессией.

Среда отлично подойдет для работы над собой. В этот день можно начать избавление от вредных привычек, попытаться разобраться с давними страхами. Также день подойдет для обучения.

Четверг лучше провести в спокойной обстановке, выделить время для самоанализа.

21 октября, в пятницу, можно вспомнить, какой вид творчества приносил удовольствие в детстве. Важно найти время для себя и для хобби. А вот суббота — день открытий и прозрений. Этот день стоит провести на природе или в компании близких.

Воскресенье станет днем, благоприятным для очищения и оздоровления организма. При этом в этот день лучше не принимать поспешных решений, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» решила узнать у профессионального астролога и таролога Татьяны Кириловой, как влияет кровавый оттенок спутника Земли на судьбу человека.

Гороскопы Прогнозы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте