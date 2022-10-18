Московские школьники стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские школьники завоевали восемь наград на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, состоявшейся в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи с 10 по 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 октября.

Как уточняется, в мероприятии поучаствовало порядка 500 человек, среди которых были российские школьники, а также студенты вузов Армении, Белоруссии, Казахстана и многих других государств. Столицу в рамках проводимой олимпиады представила команда из 17 школьников.

— Международная олимпиада по финансовой грамотности дала школьникам и студентам возможность не только продемонстрировать свои знания в самых разных областях экономики, права и информационной безопасности, но и расширить их, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

Он также добавил, что участники олимпиады, помимо работы над предложенными заданиями, посетили такие образовательные мероприятия, как практикумы, мастер-классы. Помимо этого, учащиеся встречались с потенциальными работодателями и заводили новые знакомства, которые могут пригодиться им в построении карьеры, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве подвели итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года», победителями и призерами которой стали 80 человек, представляющих 24 московских вуза.