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Современный спорткластер построили в Северном Бутове

Евгений Белоусов
Город
Современный спорткластер построили в Северном Бутове
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Северное Бутово Карта всех событий

Между двумя школами в границах Куликовской и Ратной улиц реконструировали футбольное поле и создали многофункциональный спортивный кластер. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства уложили 2,5 тысячи квадратных метров искусственного газона, а также заменили устаревшие трибуны на разноуровневые эконастилы из дерева.

В новом кластере появился спортивный комплекс в стиле «русский ниндзя». Уточняется, что он поможет в развитии координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса. Кроме того, на территории спорткластера расположены 33 тренажера для горожан разного возраста и столы для пинг-понга и текбола.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кроме того, специально для юных спортсменов специалисты обустроили памп-трек и спортивно-игровой комплекс, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что по просьбам горожан во дворе жилого дома в Таганском районе построили профессиональный теннисный корт. На корте уложили семислойное покрытие «хард», которое уменьшает нагрузку на суставы во время игры. Рядом поставили судейскую вышку и скамейки под навесом.

В сквере на улице Юности на востоке Москвы появились современные зоны для занятия спортом и отдыха. В рамках благоустройства специалисты установили большую детскую площадку с двумя спортивными комплексами, проложили велосипедную дорожку, поставили столы для игры в настольный теннис и оборудовали велопарковки.

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