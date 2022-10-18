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Москвичам рассказали о принципах работы столичной ветлаборатории

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о принципах работы столичной ветлаборатории
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Городской ветеринарной лаборатории Москвы в октябре исполняется 60 лет. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил председатель городского Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

— Профессионализм, слаженная работа и точность результатов — это то, что всегда отличало работу специалистов Городской ветеринарной лаборатории. Сегодня она является крупным аккредитованным испытательным центром, сотрудники которого постоянно подтверждают свою компетентность, — отметил он.

По словам Сауткина, за последние годы удалось улучшить и обновить техническую базу учреждения, благодаря чему перечень проводимых исследований значительно расширился. Городская ветлаборатория выявляет бактериологические, инфекционные и вирусные заболевания животных, птиц, рыб и даже пчел. Кроме того, на данный момент это единственный центр в столице, где выявляют такое опасное заболевание, как бешенство, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице работают 26 государственных лечебниц для домашних животных, они оснащены современным оборудованием для диагностики и проведения сложных хирургических манипуляций. При этом специалисты постоянно проходят курсы в центре повышения квалификации для улучшения теоретических и практических знаний.

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