Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Двое подростков сожгли пенсионерку ради интереса в Свердловской области

Степан Жирнов
Происшествия
Двое подростков сожгли пенсионерку ради интереса в Свердловской области
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В Свердловской области двое подростков сожгли пенсионерку ради интереса. Об этом стало известно во вторник, 18 октября.

По данным местных СМИ, два подростка шестнадцати и двенадцати лет увидели идущую по улице 69-летнюю женщину. В какой-то момент шестнадцатилетнему парню пришла в голову безумная идея, и он позвал с собой товарища. Они дошли до «тайника», где хранили бутылки с горючим, схватили их и побежали обратно.

Догнав пенсионерку, молодые люди облили ее жидкостью и подожгли. Через мгновение оба поняли, что натворили, и попытались помочь, но было уже поздно. Женщина умерла от полученных травм.

Двое подростков сожгли пенсионерку ради интереса в Свердловской области Фото: СК РФ по Свердловской области

По данным пресс-службы следственного управления СК по региону, все произошло вечером 16 октября. В правоохранительные органы города Алапаевска поступило сообщение о том, что у дома по улице 40 лет Октября обнаружено тело местной жительницы 1953 года рождения с многочисленными травмами головы и туловища, а также со следами ожогов.

— По данному факту следственным отделом по городу Алапаевск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»), — говорится в сообщении ведомства.

Вскоре двоих подростков задержали. В ходе опроса они во всем сознались. На данный момент старший из них находится под обязательством о явке, но следствие будет просить суд поместить его под домашний арест.

— Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, но тем не менее в ходе расследования в обязательном порядке будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления, — резюмировали в ведомстве.

Мотивы и точные обстоятельства убийства выясняются.

Днем ранее произошло еще одно жестокое убийство. Женщина напала на своего мужа за просьбу приготовить яичницу.

Пенсионеры Следственный комитет Смерть Подростки Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте