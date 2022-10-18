Двое подростков сожгли пенсионерку ради интереса в Свердловской области

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В Свердловской области двое подростков сожгли пенсионерку ради интереса. Об этом стало известно во вторник, 18 октября.

По данным местных СМИ, два подростка шестнадцати и двенадцати лет увидели идущую по улице 69-летнюю женщину. В какой-то момент шестнадцатилетнему парню пришла в голову безумная идея, и он позвал с собой товарища. Они дошли до «тайника», где хранили бутылки с горючим, схватили их и побежали обратно.

Догнав пенсионерку, молодые люди облили ее жидкостью и подожгли. Через мгновение оба поняли, что натворили, и попытались помочь, но было уже поздно. Женщина умерла от полученных травм.

Фото: СК РФ по Свердловской области

По данным пресс-службы следственного управления СК по региону, все произошло вечером 16 октября. В правоохранительные органы города Алапаевска поступило сообщение о том, что у дома по улице 40 лет Октября обнаружено тело местной жительницы 1953 года рождения с многочисленными травмами головы и туловища, а также со следами ожогов.

— По данному факту следственным отделом по городу Алапаевск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»), — говорится в сообщении ведомства.

Вскоре двоих подростков задержали. В ходе опроса они во всем сознались. На данный момент старший из них находится под обязательством о явке, но следствие будет просить суд поместить его под домашний арест.

— Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, но тем не менее в ходе расследования в обязательном порядке будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления, — резюмировали в ведомстве.

Мотивы и точные обстоятельства убийства выясняются.

Днем ранее произошло еще одно жестокое убийство. Женщина напала на своего мужа за просьбу приготовить яичницу.